Tante Hortense Buropolis, 18 décembre 2021, Marseille.

Buropolis, le samedi 18 décembre à 17:00

Depuis maintenant 6 mois Tante Hortense répète sa nouvelle formule en quintet à Buropolis. Samedi prochain, le 18 décembre, il y aura un marché de Noël avec des créateurs, un vide-grenier, mais aussi par exemple un BRASEIRO et un HAMMAM, ce dernier élément étant une installation temporaire moins courante sur un parking. Je suppose que c’est bien de venir avec une serviette EPONGE. De notre côté on aura à cette occasion la chance de jouer pour vous, à partir de 17h. C’est PARFAITEMENT gratuit, si on néglige l’argent que vous ne manquerez pas d’écoulez en breuvage. Toutes les infos ici : [https://www.facebook.com/events/4597895600246317?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D](https://www.facebook.com/events/4597895600246317?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D) Nous avons désormais un instagram avec ZERO post, mais 50 abonnés. Est-ce un goût pour le néant ? Est-ce une confiance a priori en l’avenir que nous vous préparons ? Dans un cas comme dans l’autre ce soutien massif nous touche beaucoup. Nous avons le meilleur ratio Abonnés/Vues de tout Instagram, très loin devant JUL, BEYONCE et TUKIFF. SI NOUS ARRIVONS A 100 ABONNES SANS AUCUN CONTENU, ALORS NOUS COMMENCERONS A POSTER. On peut DJA écouter cet EP, qui ressemble à peu près à ce que nous faisons là : [https://deezer.page.link/kUtsqbT19dT53DLo8](https://deezer.page.link/kUtsqbT19dT53DLo8) Naturellement, n’hésitez-pas à revenir vers moi le cas échéant, comme on dit dans le secteur du tertiaire, Des bisous, Tante Hortense

Entrée libre

♫♫♫

Buropolis 343 boulevard Romain Rolland, 13009 Marseille Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T17:00:00 2021-12-18T18:30:00