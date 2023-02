TANT QU’IL Y AURA DES BREBIS THEATRE LES QUINCONCES, 17 mars 2023, VALS LES BAINS.

TANT QU’IL Y AURA DES BREBIS THEATRE LES QUINCONCES. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:30 (2023-03-17 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

LES QUINCONCES et LABEAUME EN MUSIQUE (2-1109806/3-1080249) présentent ce spectacle A la découverte du monde pastoral à travers des portraits atypiques ! Une pièce de théâtre – danse – documentaire sur un métier peu connu : les tondeurs et tonderesses de moutons. Une passe, c’est un geste de tonte. Le tondeur passe sa machine dans la laine, le long du corps de l’animal. Il passe d’une brebis à l’autre, en reproduisant une série de gestes. D’un tondeur à l’autre, il passe son savoir-faire. D’une ferme à l’autre, d’un an sur l’autre, il passe, témoin de la vie pastorale. Comme les tondeurs passent de ferme en ferme, les deux acteurs sont passés chez les tondeurs et tonderesses recueillir leurs témoignages. Ils s’appellent Arthur et Maybie, et interprètent sur scène les professionnels de la tonte qu’ils ont rencontrés. Au fil de ces portraits, le théâtre et la danse déploient un matériau documentaire à partir des gestes techniques de la tonte et de tentatives de dire, à travers un métier, une place dans le monde. Le spectateur est happé et plongé dans cet univers laineux et méconnu qui ouvre tout à coup sur d’autres horizons, sur une autre compréhension de notre société.

Votre billet est ici

THEATRE LES QUINCONCES VALS LES BAINS 3 AVENUE CLAUDE EXPILLY Ardeche

LES QUINCONCES et LABEAUME EN MUSIQUE (2-1109806/3-1080249) présentent ce spectacle

A la découverte du monde pastoral à travers des portraits atypiques ! Une pièce de théâtre – danse – documentaire sur un métier peu connu : les tondeurs et tonderesses de moutons. Une passe, c’est un geste de tonte. Le tondeur passe sa machine dans la laine, le long du corps de l’animal. Il passe d’une brebis à l’autre, en reproduisant une série de gestes. D’un tondeur à l’autre, il passe son savoir-faire. D’une ferme à l’autre, d’un an sur l’autre, il passe, témoin de la vie pastorale. Comme les tondeurs passent de ferme en ferme, les deux acteurs sont passés chez les tondeurs et tonderesses recueillir leurs témoignages. Ils s’appellent Arthur et Maybie, et interprètent sur scène les professionnels de la tonte qu’ils ont rencontrés. Au fil de ces portraits, le théâtre et la danse déploient un matériau documentaire à partir des gestes techniques de la tonte et de tentatives de dire, à travers un métier, une place dans le monde. Le spectateur est happé et plongé dans cet univers laineux et méconnu qui ouvre tout à coup sur d’autres horizons, sur une autre compréhension de notre société.

.20.0 EUR20.0.

Votre billet est ici