Châtellerault La Manu Châtellerault, Vienne « Tant qu’il y a une lueur… » La Manu Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

« Tant qu’il y a une lueur… » La Manu, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Châtellerault. « Tant qu’il y a une lueur… »

du samedi 17 juillet au samedi 28 août à La Manu

Cet été, nous vous invitons à plonger dans les derniers instants de La Manu, à cette époque où toute la ville se calait encore sur les vibrations du marteau-pilon et sur l’horloge des ouvriers… L’un deux, Albin, va à son insu, nous ouvrir les portes de cet univers laborieux où se mêlaient l’excellence et la sueur ! « Approchez des cheminées, Mesdames et Messieurs. Fermez les yeux, tendez l’oreille… » vous murmurera une drôle de voyageuse, comme la guide d’une autre ère. Laissez-vous tenter par ce voyage spatio-temporel et théâtral.

Gratuit sur réservation, en ligne par vos soins sur une plateforme : https://formulaires.mesdemarches.grand-chatellerault.fr/ete-2021. Il est possible d’amener son propre siège pliant pour suivre cette visite théâtralisée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T17:00:00 2021-07-17T18:30:00;2021-07-24T17:00:00 2021-07-24T18:30:00;2021-07-31T17:00:00 2021-07-31T18:30:00;2021-08-14T17:00:00 2021-08-14T18:30:00;2021-08-21T17:00:00 2021-08-21T18:30:00;2021-08-28T17:00:00 2021-08-28T18:30:00

