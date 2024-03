Tant qu’il y a de l’espoir ou la véritable aventure de Jean-De-La-Frousse Les Pêcheries, musée de Fécamp Fécamp, samedi 18 mai 2024.

Tant qu’il y a de l’espoir ou la véritable aventure de Jean-De-La-Frousse Venez découvrir en mots, en musique et en chansons le « Grand métier » Samedi 18 mai, 15h30 Les Pêcheries, musée de Fécamp Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Début : 2024-05-18T15:30:00+02:00 – 2024-05-18T16:30:00+02:00

À travers l’histoire vraie du naufrage de Jean de-la-Frousse, ancien Terre-Neuvas, venez découvrir en mots, en musique et en chansons le « Grand métier » et ses particularités.

Par Laeticia Bloud (conte et chant) et Amélie Denarié (Accordéon Diatonique et Chant)

Les Pêcheries, musée de Fécamp 3, quai Capitaine Jean Recher 76400 FÉCAMP Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie 02 35 28 31 99 https://www.musee-fecamp.fr/

© DR