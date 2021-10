Houilles Salle Cassin Houilles, Yvelines Tant pis – Aymeric Lompret Salle Cassin Houilles Catégories d’évènement: Houilles

Tant pis – Aymeric Lompret Salle Cassin, 26 mars 2022, Houilles. Tant pis – Aymeric Lompret

Salle Cassin, le samedi 26 mars 2022 à 20:30

**One-man-show, dans le cadre du 5e Festival d’humour à Houilles.** _Par Aymeric Lompret_ _Mise en page : Pierre-Emmanuel Barré_ _Mise en abîme : Loïc Castiau_ LE SPECTACLE ———— Habitué des premières parties de Pierre-Emmanuel Barré ou de Blanche Gardin, l’humoriste promène son regard aiguisé et nonchalant sur la cruauté du monde qui nous entoure. Et souvent, derrière ses punchlines ciselées, c’est la vaste blague de nos vies modernes qu’il révèle. Ancré dans l’actualité, parfois féroce et faussement naïf, découvrez un spectacle qui ne fait pas dans la dentelle !

Réservation nécessaire. Tarif plein : 17€ / Tarif réduit : 13€ / Tarif jeune : 11€

One-man-show Salle Cassin 1 rue Jean-Mermoz, 78800 Houilles Houilles Yvelines

2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T22:00:00

Lieu Salle Cassin Adresse 1 rue Jean-Mermoz, 78800 Houilles Ville Houilles