Cyril Lecomte (Bac Nord, Débarquement Immédiat, La French, No Pasaran, Les Collègues) est photographe avant d’être acteur et c’est la photographie qui l’a emmené sur la scène du théâtre. Après 40 ans de Photographie c’est aujourd’hui, à Marseille, que l’exposition « TANT D’ARRÊTS » est présentée une nouvelle fois.



« TANT D’ARRÊTS » est une exposition de Cyril Lecomte qui est composée d’une cinquantaine de photographies en noir et blanc, et couleur, argentiques et numériques. Nous retrouvons des paysages du monde entier, des portraits uniques, des fragments d’instants magiques, des formes abstraites, des jeux de lumières, des contrastes, des perspectives… Dans ces œuvres, il n’y a pas d’ordre chronologique, ni de thématique. Il y a des chapitres qu’il a « monté » comme un film, image par image, séquence par séquence.



« TANT D’ARRÊTS » ont lieu depuis tant d’années, tant de jours, tant de nuits, tant de lieux, tant de situations improbables, tant de visions devant l’objectif, tant de reflex, tant de ratés, tant de réussis, tant de chances, tant de lumières, tant de messages cryptés.



Le vernissage de l’exposition se déroulera dans la galerie Espace Carte Blanche, située 27 rue de Lodi, à partir du mardi 26 avril, de 18 heures à minuit. Les photos resteront exposées jusqu’au dimanche 8 mai.

