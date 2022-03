Tant d’Aime Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Tant d’Aime Théâtre de la Violette, 17 mars 2022, Toulouse. Tant d’Aime

du jeudi 17 mars au samedi 19 mars à Théâtre de la Violette

**Festival Printemps du Rire** **Comédie Tout public à partir de 8 ans** **Par la compagnie Sauterelle en scène** Une quinquagénaire pétillante aide sa demi-sœur trentenaire à trouver l’homme de sa vie… avec l’aide du public ! Une comédie très interactive sur les couples qui fait l’unanimité chez tous les spectateurs. Un feu d’artifice sur nos façons d’aimer ! Un spectacle écrit et mis en scène par : **Florence Dottin** Avec : **Carole Aupetit, Noémie Larroque**

Tarifs : 11€ (tarif réduit)/ 13€ (tarif plein)

Une quinquagénaire pétillante aide sa demi-sœur trentenaire à trouver l’homme de sa vie… avec l’aide du public ! Un feu d’artifice sur nos façons d’aimer ! Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T19:30:00 2022-03-17T20:50:00;2022-03-18T19:30:00 2022-03-18T20:50:00;2022-03-19T20:45:00 2022-03-19T22:05:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre de la Violette Adresse 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Ville Toulouse lieuville Théâtre de la Violette Toulouse Departement Haute-Garonne

Théâtre de la Violette Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Tant d’Aime Théâtre de la Violette 2022-03-17 was last modified: by Tant d’Aime Théâtre de la Violette Théâtre de la Violette 17 mars 2022 Théâtre de la Violette Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne