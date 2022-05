TANT BIEN QUE MAL Toulouse, 27 juin 2022, Toulouse.

TANT BIEN QUE MAL THEATRE DU GRAND ROND 23 rue des Potiers Toulouse

Toulouse Haute-Garonne

9 EUR 9 13 Ce spectacle traite du quotidien endeuillé, du quotidien universel. Continuer à vivre, quand on n’a plus de force. Continuer à regarder l’horizon, quand on a perdu la vue. Puisque nous sommes faits de l’étoffe de nos songes et de nos œuvres, exposés au monde, au plateau, au public, à nous-mêmes… Rien ne se perd, tout se transforme. Alors vivons – tant bien que mal !

Marie-Magdeleine propose des spectacles qui racontent non seulement des histoires, mais toutes les histoires de tous les gens qui les habitent. Elle met à nu, avec une infinie douceur, les fils ténus et fragiles qui nous relient les uns aux autres. nGenre : théâtre – Durée 1h35

Marie-Magdeleine propose des spectacles qui racontent non seulement des histoires, mais toutes les histoires de tous les gens qui les habitent. Elle met à nu, avec une infinie douceur, les fils ténus et fragiles qui nous relient les uns aux autres. nGenre : théâtre – Durée 1h35

