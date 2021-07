TANT BIEN QUE MAL (SAISON THEATRE DU GRAND ROND) Toulouse, 31 août 2021, Toulouse.

TANT BIEN QUE MAL (SAISON THEATRE DU GRAND ROND) 2021-08-31 – 2021-08-31 THEATRE DU GRAND ROND 23 rue des Potiers

Toulouse Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne

9 EUR 9 13 Marie-Magdeleine propose des spectacles qui racontent non seulement des histoires, mais toutes les histoires de tous les gens qui les habitent. Elle met à nu avec une infinie douceur les fils ténus et fragiles qui nous relient les uns aux autres, elle met sur les scènes des théâtres la vie toute nue, toute fragile, avec un grand éclat de rire.

Ce spectacle traitera du quotidien endeuillé, du quotidien universel. Continuer à vivre, quand on n’a plus de force. Continuer à regarder l’horizon, quand on a perdu la vue. Se relever, quand on a perdu l’équilibre. Puisque nous sommes faits de l’étoffe de nos songes et de nos œuvres, exposés au monde, au plateau, au public, à nous-mêmes… Rien ne se perd, tout se transforme… Alors vivons – tant bien que mal ! Et pour l’amour du ciel, que la vie ait raison de nous tous !

De : Marie-Magdeleine,

Mise en scène : Milan Filloque

Avec : Marie-Magdeleine, Kora Guillou-Kérédan, Antoine Trouillard

Dans le cadre de la carte blanche à la Cie MMM…

Tant bien que mal est la suite d’un spectacle qui ne devait pas en avoir : La Famille vient en mangeant.

Genre : théâtre

Durée : 1h35

Marie-Magdeleine propose des spectacles qui racontent non seulement des histoires, mais toutes les histoires de tous les gens qui les habitent. Elle met à nu avec une infinie douceur les fils ténus et fragiles qui nous relient les uns aux autres, elle met sur les scènes des théâtres la vie toute nue, toute fragile, avec un grand éclat de rire.

Ce spectacle traitera du quotidien endeuillé, du quotidien universel. Continuer à vivre, quand on n’a plus de force. Continuer à regarder l’horizon, quand on a perdu la vue. Se relever, quand on a perdu l’équilibre. Puisque nous sommes faits de l’étoffe de nos songes et de nos œuvres, exposés au monde, au plateau, au public, à nous-mêmes… Rien ne se perd, tout se transforme… Alors vivons – tant bien que mal ! Et pour l’amour du ciel, que la vie ait raison de nous tous !

De : Marie-Magdeleine,

Mise en scène : Milan Filloque

Avec : Marie-Magdeleine, Kora Guillou-Kérédan, Antoine Trouillard

dernière mise à jour : 2021-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE