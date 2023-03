Tano THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX, 30 septembre 2023, AIX EN PROVENCE.

Tano THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX. Un spectacle à la date du 2023-09-30 à 20:30 (2023-09-30 au ). Tarif : 30.2 à 30.2 euros.

Après avoir redoublé la crèche, Tano se bat mais finit par faire un burn out au CP. À huit ans il est enfin propre. C’est adolescent qu’il découvre le skate, le surf et la marijuana. S’ensuit une douzaine de fractures, trois traumatismes crâniens, deux noyades, un incendie, un coma éthylique et deux gardes à vue. Aujourd’hui Tano a les idées claires et nous livre sa vision du monde. «Il faut rire de tout au lieu de chialer pour rien.» Un spectacle décalé, punk, trash, acide, intelligent et surtout très drôle. «Le texte est certifié bio et sans contrefaçon. Aucune vanne n’a été volée aux américains.» Tano Tano

THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX AIX EN PROVENCE 8 Avenue de la Violette Bouches-du-Rhône

