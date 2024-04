Tanneries : Rencontre avec l’artiste Clément Bagot Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly, samedi 13 avril 2024.

Début : 2024-04-13T15:30:00+02:00 – 2024-04-13T17:00:00+02:00

L’exposition Multimondes multiples de Clément Bagot, visible dans la Galerie Haute du 16 mars au 5 mai 2024, offre un parcours à travers une série de dessins et de sculptures grands formats. Entre espaces architecturaux et formes organiques, cet univers invite à parcourir des paysages en mutation, en (dé)construction et des imaginaires en constant mouvement.

Samedi 13 avril, une rencontre avec l’artiste Clément Bagot vous est proposée dans le cadre du Printemps du dessin 2024. Une conversation qui vous donnera la possibilité de (re)découvrir son travail et cette exposition singulière – un parcours alliant sculptures-maquettes, sculptures en suspension dans l’espace, modules architecturaux à échelle humaine et dessins panoramiques au graphisme saturé et immersif.

Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire