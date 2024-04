Tanneries : Rencontre avec l’artiste Benjamin Mouly Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly, samedi 6 avril 2024.

Dans le cadre de son exposition Toucher de bouche du 24 février au 28 avril 2024, sous la Verrière et dans la Petite Galerie du Centre d’art contemporain, une rencontre avec l’artiste plasticien-vidéaste Benjamin Mouly vous est proposée à l’issue de sa résidence territoriale qui a été ponctuée d’échanges avec les acteurs, les professionnels et les habitants du bassin de vie d’Amilly. Dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art, l’artiste et les élèves en Brevet des Métiers d’Arts Ébéniste du Lycée Professionnel et Technologique Château-Blanc de Châlette-sur-Loing, ainsi que leurs enseignants, vous donnent rendez-vous pour un temps d’échange lié à leur collaboration pour la conception de structures en bois venant soutenir les œuvres en sucre de l’artiste. L’occasion de plonger dans les coulisses de ce travail de création, de faire connaître les spécificités du métier d’ébéniste et de mettre en lumière la façon dont ces partages de connaissances et savoir-faire ont été mis à profit.

Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire