du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Tannerie royale lectoure

### Tannerie royale : Venez découvrir pour la première fois l’interieur de la Tannerie restaurée. Ouverture au public de l’intérieur des cours et jardins de l’édifice, construit par Pierre Racine en 1753. Adresse : Rue Claude Ydron, entrée par le portail monumental de la rue qui débouche sur l’avenue Ville de Saint-Louis. (parking avenue Ville de Saint-Louis) **Samedi et dimanche :** 8h-12h/14-18h.

Entrée libre, visite libre

