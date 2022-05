Tannage naturel

2022-05-27 – 2022-05-27 Accompagnés de Sandy Mossion, vous découvrez l’ensemble du processus de tannage à cru de peaux d’animaux permettant la confection de vêtements, sacs ou en cordonnerie, … sans aucun produit chimique. Minimum : 5 personnes / Maximum : 10

Atelier adulte.

Tarif : 40€ la journée. dernière mise à jour : 2022-05-02 par

