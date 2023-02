TANKUS THE HENGE WALTER ASTRAL + TARA LE FORUM – CHARLEVILLE MEZIERES – FORUM CHARLEVILLE MEZIERES Catégories d’Évènement: Ardennes

Charleville-Mézières

TANKUS THE HENGE WALTER ASTRAL + TARA LE FORUM – CHARLEVILLE MEZIERES – FORUM, 4 mars 2023, CHARLEVILLE MEZIERES. TANKUS THE HENGE WALTER ASTRAL + TARA LE FORUM – CHARLEVILLE MEZIERES – FORUM. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:30 (2023-03-04 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros. Gratuit pour les moins de 12 an(s) L’association Sapristi !! et la ville de Charleville-Mézières présentent : – Tankus the Henge (Soul / Rock’n’Roll – UK) – Walter Astral (Pagan Dance – Paris) – Tara (Pop / Soul – Charleville-Mézières) au Forum de Charleville-Mézières le samedi 04 Mars à 20h30 Votre billet est ici LE FORUM – CHARLEVILLE MEZIERES – FORUM CHARLEVILLE MEZIERES 18/22 avenue Jean Jaurès, Ardennes Gratuit pour les moins de 12 an(s) L’association Sapristi !! et la ville de Charleville-Mézières présentent : – Tankus the Henge (Soul / Rock’n’Roll – UK) – Walter Astral (Pagan Dance – Paris) – Tara (Pop / Soul – Charleville-Mézières) au Forum de Charleville-Mézières le samedi 04 Mars à 20h30 .12.0 EUR12.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Ardennes, Charleville-Mézières Autres Lieu LE FORUM - CHARLEVILLE MEZIERES - FORUM Adresse 18/22 avenue Jean Jaurès, Ville CHARLEVILLE MEZIERES Tarif 12.0-12.0 lieuville LE FORUM - CHARLEVILLE MEZIERES - FORUM CHARLEVILLE MEZIERES Departement Ardennes

LE FORUM - CHARLEVILLE MEZIERES - FORUM CHARLEVILLE MEZIERES Ardennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charleville-mezieres/

TANKUS THE HENGE WALTER ASTRAL + TARA LE FORUM – CHARLEVILLE MEZIERES – FORUM 2023-03-04 was last modified: by TANKUS THE HENGE WALTER ASTRAL + TARA LE FORUM – CHARLEVILLE MEZIERES – FORUM LE FORUM - CHARLEVILLE MEZIERES - FORUM 4 mars 2023 LE FORUM - CHARLEVILLE MEZIERES - FORUM CHARLEVILLE MEZIERES

CHARLEVILLE MEZIERES Ardennes