Tankus The Henge LE SONOGRAF, 24 mars 2023, LE THOR.

Tankus The Henge LE SONOGRAF. Un spectacle à la date du 2023-03-24 à 20:30 (2023-03-24 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

LE SONOGRAF LE THOR ZA LA CIGALIÈRE D 901 Vaucluse

Après un petit millier de concerts à travers toute l’Europe, les anglais de TANKUS THE HENGE bâtissent petit à petit leur légende à coups de prestations scéniques survitaminées. Un univers éclectique, savant mélange de rock, nourri au Rag Time ou encore au Funk, le tout magnifié par des textes finement ciselés. Leur univers puise son inspiration par la vague anglaise des 60s mais chez des artistes comme Tom Waits ou encore les Queen of the Stone age. Emmené sur scène par la fougue et le sens du show de Jaz Delorean, pianiste-chanteur-acrobate du groupe et véritable bête de scène, Tankus the Henge marque les esprits en live avec un véritable cabaret rock bastringue ! Références du groupe en France : Plus d’une centaines de concerts, des festivals tels les Trans Musicales (2021), le Bebop, Festival de Néoules, le Poulpaphone, les Fanfarfelues, un Piano sous les Arbres, Dinard Opening…

