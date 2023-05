Nasreddine et les aubergines : spectacle avec Frédéric Naud et Jeanne Videau au Tanit Théâtre de Lisieux Tanit Théâtre, Lisieux Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Nasreddine et les aubergines : spectacle avec Frédéric Naud et Jeanne Videau au Tanit Théâtre de Lisieux
Mardi 30 mai 2023, 20h30
Tanit Théâtre, Lisieux

Nasreddine Hodja est parfois appelé l'Idiot Sublime. Sublime ? Ce vieux grigou est pourtant représenté râblé, ventru, la barbe mal taillée, avec un large turban crasseux sur son crâne chauve, un manteau rapiécé et des babouches usées. On raconte qu'il monte à l'envers sur son âne ; se regarde dans le miroir les yeux fermés ; donne à manger à son vêtement ; étend de la farine sur son fil à linge… et quand il laisse tomber ses clefs au fond de la cave, il court les chercher dans la rue… Alors comment cet idiot ventripotent pourrait-il être sublime ? C'est qu'à force d'être sot, il en est éblouissant. Et que d'une aubergine, il vous fait des merveilles.

