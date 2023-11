Le dernier voyage du docteur Korczak TANIT Théâtre Lisieux, 15 décembre 2023, Lisieux.

Ce jour de novembre 1940, 170 enfants juifs marchent dans les rues de Varsovie. Le cœur serré mais la tête haute, conduits par le grand docteur Korczak, ils quittent leur bel orphelinat pour rejoindre le ghetto. Leur nouvelle maison est beaucoup plus petite, et le ghetto ressemble à une prison où sont enfermés les juifs, chaque jour plus nombreux. Heureusement, le docteur Korczak veille sur eux…

Dans ce spectacle inspiré du livre d’Irène Cohen Janca : « le dernier voyage », Charli Venturini nous brosse, au travers de son récit, le portrait du Docteur Korczak, un homme d’exception, pédagogue célèbre, modèle d’humanité, de bienveillance et de respect, qui a posé les bases de la Convention Internationale des droits de l’enfant.

Spectacle dès 8 ans

