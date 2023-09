Bikini, 3 ans après ! TANIT Théâtre Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux Bikini, 3 ans après ! TANIT Théâtre Lisieux, 5 octobre 2023, Lisieux. Bikini, 3 ans après ! 5 et 6 octobre TANIT Théâtre 14€, 7€ Elles étaient réunies, voilà trois ans, pour une semaine de vacances pendant lesquelles Rosine, sa soeur Maud et son amie Amice avaient rencontré la pétillante Eva, une habituée des Clubs de vacances. Le temps a passé et a fait son œuvre, chacune est retournée à sa vie, s’efforçant de garder le cap. Mais l’heure des bilans a sonné. Comment s’y résoudre ? Le Club de vacances n’est pas loin dans leur souvenir et à l’occasion de retrouvailles détonantes chacune s’applique à se montrer sous son meilleur jour. Taire ses échecs et ses blessures, donner le change. Faire comme si, ne pas s’avouer vaincue… Au-delà de ces retrouvailles, un défi : celui d’une écriture de plateau pour s’interroger ensemble sur le devenir de nos personnages, cette fois, au bord de leurs incertitudes. L’âge n’est ni un choix, ni un privilège, encore moins une excuse, comment (s’)accepter ? Quel avenir lorsque le temps devant soi se rétrécit comme une peau de chagrin ? Continuer à se mentir, renoncer ou s’assumer enfin, oser encore ? Quels choix décisifs au plus près de soi ? TANIT Théâtre 11 rue d’Orival 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 62 66 08 »}, {« type »: « email », « value »: « administration@tanit-theatre.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T20:30:00+02:00 – 2023-10-05T23:00:00+02:00

2023-10-06T20:30:00+02:00 – 2023-10-06T23:00:00+02:00 theatre vacances Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu TANIT Théâtre Adresse 11 rue d'Orival 14100 Lisieux Ville Lisieux Departement Calvados Age min 10 Age max 99 Lieu Ville TANIT Théâtre Lisieux latitude longitude 49.131032;0.244229

TANIT Théâtre Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/