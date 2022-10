Tanika Charles New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Tanika Charles New Morning, 19 novembre 2022, Paris. Le samedi 19 novembre 2022

de 19h30 à 23h30

. payant Tarif New Morning : 22 EUR

Dernier album : « The Gumption » Deux ans après « Soul run », l’étoile Soul canadienne revient avec l’album « The Gumption » et rayonne dans un premier clip intemporel. Décors, robes et coiffures des sixties, la chanteuse semble jouer avec bonheur des codes de la soul old school dans le clip de ce premier single « Love Overdue ». Découverte il y a deux ans, elle s’est vite imposée comme l’une des plus belle voix soul du moment. Tanika Charles ne se contente pas d’exceller dans la soul vintage, la production moderne de sa musique conjugue groove des 60’s, atmosphères urbaines, breaks hip hop et riffs sudiste couleur Alabama Shakes. Avec son énergie communicative et ses vibrations positives, Tanika Charles a trouvé l’équilibre parfait entre la classic soul typique des labels Stax et Motown dans les années 1960 et la nu soul héritée des années 1990. New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/20221119-4934-tanika-charles.html https://www.facebook.com/events/342525777981466/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/342525777981466/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.newmorning.com/20221119-4934-tanika-charles.html

Tanika Charles

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu New Morning Adresse 9 Rue des Petites Écuries Ville Paris lieuville New Morning Paris Departement Paris

New Morning Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Tanika Charles New Morning 2022-11-19 was last modified: by Tanika Charles New Morning New Morning 19 novembre 2022 New Morning Paris Paris

Paris Paris