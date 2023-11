TANIERE – Festival Les Enfants d’abord Espace Jemmapes Paris, 11 décembre 2023, Paris.

.Tout public. payant Plein tarif : 11 EUR

Tarif réduit : 8 EUR

La Scène du Canal – Espace Jemmapes accueille la Compagnia TPO – SardegnaTeatro – Fuorimargine Centro di Produzione pour leur spectacle jeune public « Tanière », de 6 mois à 4 ans.

Lundi 11 décembre – 14h30

Mardi 12 décembre – 9h15, 10h45, 14h

Scène du Canal – Espace Jemmapes

Dans le cadre du festival Les Enfants d’abord.

Observant la nature et les animaux, les deux protagonistes trouvent l’inspiration pour leur projet : une maison à construire, à habiter, un endroit pour se cacher ou simplement jouer. La chenille, l’ours, l’escargot deviennent ainsi des modèles à imiter.

Avec le langage de la danse et le support de sculptures en tissu, deux personnages sur scène cherchent leur tanière possible pour affronter en toute sécurité l’obscurité de la nuit, le froid, la pluie, le soleil.

Finalement, l’espace scénique s’ouvre à l’interaction publique, devenant le lieu où garçons et filles peuvent expérimenter et expérimenter, explorer les formes et les sons mis en jeu pour eux.

A ce moment de découverte, le spectateur adulte est également appelé à participer au jeu.

Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 Paris

Contact : https://www.crl10.net/blog/tani%C3%A8re-par-la-compagnia-tpo-sardegnateatro-%E2%80%93-fuorimargine-centro-di-produzione https://fb.me/e/1ym03twRz https://fb.me/e/1ym03twRz https://www.helloasso.com/associations/crl10/evenements/taniere-par-la-compagnia-tpo-sardegnateatro-fuorimargine-centro-di-produ

