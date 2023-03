Tania Saleh Scène inde libanaise – Jazz LE 360 PARIS MUSIC FACTORY, 14 avril 2023, PARIS.

Tania Saleh Scène inde libanaise – Jazz LE 360 PARIS MUSIC FACTORY. Un spectacle à la date du 2023-04-14 à 20:30 (2023-04-14 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

LA FABRICA SPECTACLES présernte ce concert ania Saleh est une chanteuse, auteure-compositrice et artiste visuelle libanaise. Véritable couteau suisse, elle est l’une des pionnières de la scène musicale arabe indépendante. Depuis ses débuts en 1997, elle a expérimenté différents modes d’expression et styles (musicalement, lyriquement et visuellement), ce qui a donné naissance à une œuvre originale et intemporelle.Elle a publié 7 albums (5 en studio et 2 en live). Elle nous fera écouter l’une des chansons de son prochain album qui sera dans les bacs fin 2024. DISTRIBUTIONTania Saleh : VoixGhassen Fendri : guitareMarc Buronfosse : basseEdouard Feuvrier : batterieGuillaume Retail : hautbois et clavierOuverture des portes 30 minutes avant le concert.

