_**Vernissage le mardi 3 mai de 18h à 20h**_ _*Exposition du 4 mai au 16 juillet 2022*_ **Entrée libre et gratuite du mercredi au samedi de 15h à 18h ou sur rendez-vous** **Fermeture de l’exposition le vendredi 27 et le samedi 28 mai 2022** À travers une sélection d’œuvres produites pour artconnexion ou présentées pour la première fois en France (2017-2022), _Oceanic_ atteste du réel attachement de l’artiste à la mer et de son engagement face à l’urgence climatique. **Tania Kovats** s’intéresse aux processus géologiques et à l’intersection du paysage, de la nature et de la culture. Sa vision sensible s’attache à questionner notre compréhension du paysage, notre rapport à la nature, à l’animal – au vivant. L’artiste a une pratique pluridisciplinaire où la sculpture, le dessin, la peinture et la vidéo cohabitent. Depuis quelques années, l’eau se trouve au centre de ses recherches : les mers et les océans, les systèmes fluviaux, la culture maritime, les inondations et les marées sont autant de sujets que l’artiste aborde du point de vue sociopolitique et environnemental. L’ensemble de l’œuvre de Tania Kovats nous invite, en tant que créatures terrestres, à prendre conscience que la santé de la mer impacte la santé de toute espèce vivante. L’exposition _Oceanic_ bénéficie du soutien de Fluxus Art Projects. _Oceanic_ s’inscrit dans le projet _Cette mer qui nous entoure_, conçu dans le cadre d’Utopia, 6ème édition thématique de lille3000. _Cette mer qui nous entoure_ regroupe trois expositions, à l’Espace Le Carré, au Frac Grand Large — Hauts-de-France et à artconnexion

Oceanic est une exposition exclusive de l’artiste britannique Tania Kovats en France.

