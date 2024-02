TANIA DUTEL SALLE LA GRANDE OURSE St Agathon, samedi 10 février 2024.

Après avoir écumé l’intégralité des plateaux d’humour parisiens tous les soirs de sa vie grâce à une absence totale de vie sociale, Tania est devenue heureuse incontournable sur la scène du Stand Up en France. En 2019, elle joue son spectacle à Montréal à l’occasion du plus gros festival francophone : Juste pour rire. Elle fait également partie des 4 humoristes choisis par Netflix pour représenter le stand up français dans leur production Humoristes du monde . Tania fait face à l’annulation de sa tournée à Las Vegas prévue entre mars 2020 et juin 2021 suite à l’arrêt soudain de toute vie culturelle sur la planète. Elle commence alors à prendre des cours d’italien, ça n’a rien à voir mais ça l’a occupé. Elle joue actuellement son spectacle intitulé Les Autres et c’est encore elle qui en parle le mieux : Je ne vis que pour les autres. Et toi aussi d’ailleurs. Si, si, tu vis pour les autres. Pourquoi tu changes tes vêtements tous les jours ? T’as bien vu pendant les confinements que tu restais en pyjama toute la journée. T’as mis combien de temps à faire tes plans de table pour ton mariage pour éviter une guerre civile ? Ça t’est déjà arrivé un dimanche d’hiver, célibataire, de te dire, tiens, je vais prendre du temps pour moi, je vais m’épiler les demi jambes ? Et enfin on parle des implants capillaires ? Tu vois, tu vis pour les autres. Et moi ces autres me pourrissent la vie. J’en ai fait un spectacle. —————*Spectacle pas très familial déconseillé aux moins de 16 ans (Il est possible que certaines informations aient été inspirées de la vie de Céline Dion)

Tarif : 16.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 21:00

Réservez votre billet ici

SALLE LA GRANDE OURSE HENT MEUR 22200 St Agathon 22