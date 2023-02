Tania Dutel Les Autres COMEDIE DE TOURS, 10 février 2023 00:00, TOURS.

Tania Dutel Les Autres Tania Dutel. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-11-05 20:45. Tarif : 29.0 29.0 euros.

COMEDIE DE TOURS TOURS Indre-et-Loire . Le Théâtre du Chêne Noir (9871) présente ce spectacle « Je ne vis que pour les autres. Et toi aussi d’ailleurs. Si, si, tu vis pour les autres. Pourquoi tu changes tes ve?tements tous les jours ? T’as bien vu pendant les confinements que tu restais en pyjama toute la journeìe. T’as mis combien de temps aÌ faire tes plans de table pour ton mariage pour eìviter une guerre civile ? C?a t’est deìjaÌ arriveì un dimanche d’hiver, ceìlibataire, de te dire, « tiens, je vais prendre du temps pour moi, je vais m’eìpiler les demi-jambes » ? Et enfin on parle des implants capillaires ? Tu vois, tu vis pour les autres. Et moi ces autres me pourrissent la vie. J’en ai fait un spectacle. » Tania Dutel Salle numérotée, climatiséePas d’accès pour les handicapés. Nous conseillons aux personnes qui ont leur place de se présenter une demi-heure avant l’heure du début de spectacle. Les retardataires ne sont pas acceptés dans la salle, les billets ne sont ni repris, ni échangés..

Votre billet est ici.

Le Théâtre du Chêne Noir (9871) présente ce spectacle

« Je ne vis que pour les autres. Et toi aussi d’ailleurs. Si, si, tu vis pour les autres.

Pourquoi tu changes tes ve?tements tous les jours ? T’as bien vu pendant les confinements que tu restais en pyjama toute la journeìe.

T’as mis combien de temps aÌ faire tes plans de table pour ton mariage pour eìviter une guerre civile ?

C?a t’est deìjaÌ arriveì un dimanche d’hiver, ceìlibataire, de te dire, « tiens, je vais prendre du temps pour moi, je vais m’eìpiler les demi-jambes » ?

Et enfin on parle des implants capillaires ?

Tu vois, tu vis pour les autres. Et moi ces autres me pourrissent la vie. J’en ai fait un spectacle. »

Tania Dutel

Salle numérotée, climatisée

Pas d’accès pour les handicapés.

Nous conseillons aux personnes qui ont leur place de se présenter une demi-heure avant l’heure du début de spectacle.

Les retardataires ne sont pas acceptés dans la salle, les billets ne sont ni repris, ni échangés.

Votre billet est ici.