Paris

Le samedi 12 mars 2022

de 20h à 21h15

Au piano, ou sur un instrument de la musique traditionnelle chinoise, sur des poèmes de Pessoa ou des textes de sa propre composition, Tânia Carvalho nous fera voyager le temps d'un concert, faisant surgir une étonnante palette de sentiments. Une chanson en portugais avec des mots chuintants sur des rythmes follement syncopés, des mélopées transportées par le vent, un martèlement du piano qui en fait un instrument de percussion, alors qu'à d'autres moments elle parcourt le clavier à toute vitesse, levant des vagues et des tempêtes, pour finir soudainement par faire apparaître un monstre dans une forêt… Elle s'empare des hits de la musique classique, distordant ces airs si connus, avec drôlerie et sauvagerie. Ce n'est d'ailleurs sans doute pas un hasard si pour une partie du concert elle a choisi l'erhu, un instrument à cordes chinois considéré d'origine « barbare ». Sa voix ose tout, passant avec aisance du plus aigu au plus grave, résonnant d'échos mystérieux d'un autre temps et de rivages lointains. Un voyage en compagnie d'un esprit libre, foncièrement original.

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

