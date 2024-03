TANGUY PASTUREAU SALLE POIREL Nancy, mardi 25 février 2025.

Menaces de mort sur les réseaux sociaux, agressivité dans les rapports humains, coup de couteaux qui partent à tort et à travers, harcèlement scolaire et vente libre des doudounes sans manches : le monde est hostile.Tanguy Pastureau le sait, et il tente de se blinder face au déferlement de haine. Seulement, c’est un homme sensible, au cœur de beurre demi-sel. Et si finalement, cette fragilité le plaçait d’office dans la bonne équipe ? Celle des gens qui doutent.

Tarif : 36.00 – 36.00 euros.

Début : 2025-02-25 à 20:00

SALLE POIREL 3 rue Victor Poirel 54000 Nancy 54