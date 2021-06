Tanguy Pastureau n’est pas célèbre Salle Jean-Favre, 9 juin 2021-9 juin 2021, Langres.

Tanguy Pastureau n’est pas célèbre

Salle Jean-Favre, le mercredi 9 juin 2021 à 20:30

_Spectacle d’humour de et par Tanguy Pastureau, humoriste français et chroniqueur de radio et de télévision qui monte pour la première fois sur scène avec ce spectacle. Son but ? Lister toutes les raisons de préférer rester dans l’anonymat, prétexte habile pour mêler le récit de son enfance et des blagues sur l’actualité, allant des politiques au rap français, en passant par la téléréalité, racontant les déboires des stars d’hier et d’aujourd’hui._

17 / 15 / 5,5 €

Salle Jean-Favre Rue de la Salle Jean-Favre 52200 Langres Langres Haute-Marne



