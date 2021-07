Tanguy Kan et Christelle Loriot Aix-en-Provence, 11 août 2021-11 août 2021, Aix-en-Provence.

Tanguy Kan et Christelle Loriot 2021-08-11 11:00:00 11:00:00 – 2021-08-29 19:00:00 19:00:00 Azimut 1 Rue Matheron

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence

Tanguy Kan naît à Paris en 1970 puis grandit sous les soleils tropicaux

d’Afrique et du Brésil jusqu’à l’âge de seize ans. A son retour en France,

son intérêt pour la création et le dessin le mène naturellement vers des

études artistiques au cours desquelles il rencontre la peinture.

Ses premiers tableaux, au style brut et coloré, sur des supports divers

aux formats variés, révèlent déjà un univers rêveur et poétique où

s’entremêlent l’abstraction et la figuration. Sa peinture s’affine lorsque Tanguy découvre la palette de possibilités picturales qu’offrent les techniques anciennes. Après de nombreux essais il s’intéresse plus particulièrement à celle de la cire saponifiée, dont l’ancêtre est l’encaustique, pour son mat incomparable, ses reflets de nacrés en satinés.

A partir de 1993, il participe à de nombreuses expositions collectives et

personnelles, et vit aujourd’hui de son art.





Née en 1972 en France, Christelle Loriot vit et travaille dans le Var ou elle puise son inspiration dans la nature. A travers la récupération de matériaux, elle a exploré le sachet de the sous toute ses formes.

Son intérêt pour la transparence de ce papier non tisse l’a amené à travailler la lumière en proposant des sculptures lumineuses sur le thème floral. L’équilibre, le mouvement, l’harmonie et le modulable sont des éléments de recherche essentiels à son travail.

L’arbre utilisé est un cade (Genévrier), un bois noble a croissance lente, dense et odorant qui pousse dans colline provençale. Son intervention consiste à retrouver sa colonne vertébrale en le taillant, puis elle enlève l’écorce. Faire rentrer la nature dans nos intérieurs ainsi que la mise en lumière de sa forme naturellement sculpturale contribue à garder ce lien nécessaire avec la nature.

Une histoire d’amour qui alimente la création d’un univers poétique et sensible.

La galerie Azimut présente les œuvres du peintre Tanguy Kan Tanguy Kan et de la sculptrice Christelle Loriot

https://www.galerieazimut.com/

