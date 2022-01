Tanguy Hey-Mars dj set Local C4, 3 février 2022, Marseille.

Tanguy Hey-Mars dj set

Local C4, le jeudi 3 février à 19:30

Rock’n Roll & Soul from the vault of 50’s and 60’s En plus, c’est un Birthday ! et Tanguy sera accompagné !

prix libre

♫DJ SET♫

Local C4 76 rue des 3 frères Barthelemy, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



