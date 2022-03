TANGUY HEY-MARS Blum Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Blum, le samedi 19 mars à 21:00

45t Vinyl DJ Rock Soul Garage 50’s 60’s Dance Dance Dance ! Agitateur à l’ancienne, tout en 45 tours des années 50 et 60, il mettra le Rock et la Soul à l’honneur avec des pépites musicales du Black Rocker – du Rockin’Blues – des sons Garage Rockers – du R’billy – de la Surf Music et d’autres raretés Dirty Soul. Il joue souvent où le vent le porte (Marseille – Londres – Paris – dans les bois – à la plage – ptet bientôt au zoo de Vincennes pour une party animal). C’est un pousse-galettes aguerri du dance floor !!! Fin collectionneur de 45 tours, il fait vriller les danseurs sur la piste avec des titres endiablés.

Entrée libre

Entrée libre

Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille

2022-03-19T21:00:00 2022-03-19T01:00:00

