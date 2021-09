Juvisy-sur-Orge Ecole et Espace d'art contemporain Camille Lambert île de France, Juvisy-sur-Orge Tanguy CLERC Ecole et Espace d’art contemporain Camille Lambert Juvisy-sur-Orge Catégories d’évènement: île de France

Juvisy-sur-Orge

Tanguy CLERC Ecole et Espace d’art contemporain Camille Lambert, 2 octobre 2021, Juvisy-sur-Orge. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 0h

gratuit

Laps – Exposition Laps, une exposition personnelle de Tanguy Clerc, artiste sonore né en 1993 et diplômé en design sonore de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts TALM-Le Mans. Tanguy Clerc sculpte le temps et l’espace en invitant le spectateur à osciller entre réalité sonore et onirisme mécanique. Les espaces esthétiques qu’il propose s’adaptent à l’environnement d’exposition pour en exploiter les propriétés visuelles et acoustiques. Entre arts cinétiques et sculptures sonores, c’est la tentative de mise en espace d’un temps suspendu qui est au cœur de son travail. L’automatisation des objets sonores joue avec la mécanique de l’aléatoire où l’absence d’humain est omniprésente. Une fois enclenchées, ces présences cycliques évoluent de manière autonome et interrogent notre rapport au réel. /http://www.tanguyclerc.com/ Avec le commissariat de : Morgane Prigent Nuit Blanche -> Nuit Blanche Ecole et Espace d’art contemporain Camille Lambert 35 Avenue de la Terrasse Juvisy-sur-Orge 91260

7 : Villejuif – Louis Aragon (10084m) 8 : Créteil – Pointe du Lac (10252m) RER C ou D – arrêt Juvisy-sur-Orge

Contact :Morgane PRIGENT morgane.prigent@grandorlyseinebievre.fr http://www.tanguyclerc.com/ Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T19:00:00+02:00_2021-10-03T00:00:00+02:00

©Melodie Gérard

Détails Catégories d’évènement: île de France, Juvisy-sur-Orge Autres Lieu Ecole et Espace d'art contemporain Camille Lambert Adresse 35 Avenue de la Terrasse Ville Juvisy-sur-Orge lieuville Ecole et Espace d'art contemporain Camille Lambert Juvisy-sur-Orge