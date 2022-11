Le bal de déssous l’sapin tangueando, Toulouse (31)

prix libre genre15€ ou moins

avec La Vesina et Peldrút tangueando, Toulouse (31) 51, Rue de Bayard tangueando, 31000 Toulouse, France [{« link »: « https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tb0/1.5/16/1f609.png »}, {« link »: « http://balambules.org/?fbclid=IwAR1ze8rXSbyjbVWRzL4-BYnp-9GugORg-Tkxve-RGCS5AHaODOLVwjzO81I »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39805 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Allez c’est cadeau, en ce début de fin d’année, on te propose un bal du Dimanche soir bien fourni comme un beau noël en avance. 18h Initiation aux danses poulaires 19h début du bal Pour le plaisir de danser la Jauge de la salle est limitée, ne viens pas trop tard (voire même viens à l’heure ça sera encore mieux … ) LA VESINA + PELDRUT !! toutes les infos cadeaux sur balambules.org source : événement Le bal de déssous l’sapin publié sur AgendaTrad

