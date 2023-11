Tangram | Orchestre Tangram MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris, 15 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 15 décembre 2023

de 19h30 à 20h30

.Tout public. A partir de 8 ans. Jusqu’à 10 ans. payant Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)

Les chef·fes en herbe partagent leur vision de la direction d’orchestre à travers un répertoire allant du cinéma aux jeux-vidéos.

Après quelques mois de répétitions, il est temps pour nos chef·fe·s en herbe et les musiciens·nes de vous présenter le fruit de leur travail. À tour de rôle, chacun·e se saisira de la baguette pour interpréter avec l’orchestre une musique issue du cinéma, de la télévision ou même des jeux vidéos ! Un tel concert est également pour elleux l’occasion de partager avec le public leur vision de la direction d’orchestre qui est au cœur de notre projet.

Orchestre Tangram

Créé en février 2022, Tangram est un orchestre amateur mettant en avant le jeu et la direction d’ensemble. Partis·es du constat que beaucoup de musiciens·es n’osaient pas franchir le cap de la direction d’orchestre malgré leur curiosité, nous avons décidé de leur offrir cette opportunité dans un cadre de bienveillance et de transmission. Ainsi chaque saison, iels permettent aux volontaires de prendre la place de chef·fe d’orchestre le temps d’un morceau. Leur programme s’articule autour des musiques de films, séries télévisées et jeux vidéos.

DISTRIBUTION

Direction Ryadh Amine, Noémie Beaubert, Gaétan Collet, Simon Devauchelle, Cédric Dussaut, Etienne Gosselin, Yumi Gosselin, Anice Iante, Rindra Rabiazamaholy, Arthur Robin.

Orchestre

Ryadh Amine, Benjamin Basa, Noémie Beaubert, Kyllian Chartrain, Anouk Chômienne, Gaétan Collet, Thibaud De Filippis, Tanguy De Lavigerie, Simon Devauchelle, Théo Duchateau, Cédric Dussaut, Zaya Duval, Lucie Galland, Etienne Gosselin, Yumi Gosselin, Anice Iante, Anaëlle Janvier, Valentin Kaluzny, Antoine Lelong, Paul Lenas, Selma Leonardi, Maxime Ligonnière, Alexis Loranchet, Lazare Lubek, Nathan Martin-Fornier, Bénédicte Milhe, Hannah Mur, Alix Oliveau, Rémy Ploix , Rindra Rabiazamaholy , Guillaume Rialland, Arthur Robin, Théophile Schrimpf, Magali Seguret, Emilie Skowron, Quentin Stauder, Korantin Tocze, Zélie Van der Meer, Luc Varoqui, Intila Yalikun.

Scénographie

Noémie Beaubert, Cédric Dussaut, Rindra Rabiazamaholy

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 Paris

Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/tangram +33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://billetterie.mpaa.fr/spectacle?id_spectacle=579&lng=1

© Valérie Robin