le samedi 25 septembre à 18:00

De ce récital “Tangos y Otras Cosas… “ émerge toute l’essence de la musique latine : des grands compositeurs du XIXème comme Mauro Giuliani et Fernando Sor (que Ludivic Michel interprète sur une guitare romantique de 1850 de Louis Panormo), des grands classiques de la guitare moderne (Heitor Villa-Lobos, Isaac Albeniz) jusqu’aux grands standards emblématiques de l’histoire du Tango Argentin dont la guitare est l’instrument emblématique à ses débuts… Dans ce programme rare, Ludivic Michel se crée un moment d’intense émotion exaltant tout le lyrisme de chaque pièce, une complicité entre l’interprète et son instrument qui nous pénètre au plus profond. Chacun des concerts solos de Ludovic est un moment fort d’énergie et de sensibilité. Les classiques de la musique latine pour guitare du XIXème siècle Salle des anciennes écuries Place de la ferme du Chenil Noisy-le-Roi Yvelines

