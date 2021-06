Paris Parvis de l'Eglise Saint Bernard de la Chapelle Paris Tangos au 18éme Parvis de l’Eglise Saint Bernard de la Chapelle Paris Catégorie d’évènement: Paris

Tangos au 18éme Parvis de l’Eglise Saint Bernard de la Chapelle, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 25 juillet 2021

de 19h30 à 21h

gratuit

Dans le cadre de l’hyperfestival, Tangos de Juan Ramos vous présent l’univers du Tango Agentin Un répertoire de tango empreint de passion, de force et de charme. Un univers où même le silence devient poésie, musiques, chansons… Cinq artistes mettent l’Argentine à l’honneur et font partager les émotions d’une des plus belles musiques du monde au cours d’un voyage entre chansons, anecdotes et musiques. De Buenos Aires à Paris, de Carlos Gardel à Anibal Troilo, de la Guardia Vieja à Astor Piazzolla… un trait d’union entre le passé et l’avenir du tango Avec Juan Ramos (chant), Facundo Torres (bandonéon), Benjamin Sebban (piano), Jaime Flores Caceres (violon), Romain Lecuyer/ Lucas Eubel Frontini (contrebasse) Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces in-formations Une production Compagnie Cambalache Concerts -> Musiques du Monde Parvis de l’Eglise Saint Bernard de la Chapelle Rue affre Paris 75018

4 : Château Rouge (364m) 2 : La Chapelle (370m)

Contact :Compagnie Cambalache 01 53 28 20 86 compagniecambalache@gmail.com https://www.facebook.com/Cie-Cambalache-1403639233199513 Concerts -> Musiques du Monde Musique;Plein air;En famille

