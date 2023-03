Tangoperf_Passerby SALON D’HONNEUR HOTEL DE VILLE, 1 avril 2023, BOULOGNE SUR MER.

Tangoperf_Passerby SALON D’HONNEUR HOTEL DE VILLE. Un spectacle à la date du 2023-04-01 à 20:30 (2023-04-01 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BOULONNAIS (LD-20-1165/1194/1195) présente : ce spectacle. Cie in-SENSO – Odile GheysensLa chorégraphe et danseuse Odile Gheysens est une amoureuse du tango argentin sur lequel elle pose un regard contemporain et qu’elle a à cœur de partager avec la population tout au long de sa résidence dans notre agglomération boulonnaise. La soirée s’ouvrira par une performance de «Tangoperf_passerby », un duo de tango contemporain, puis se poursuivra par une milonga, un bal tango ouvert à tous que vous ayez pu ou non suivre le stage et que vous vous aventuriez ou non sur la piste de danse.

SALON D’HONNEUR HOTEL DE VILLE BOULOGNE SUR MER Pas-de-Calais

