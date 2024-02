Tangomotán Sainte-Savine, samedi 13 avril 2024.

Tangomotán Sainte-Savine Aube

Après Gotan Project, voici Tangomotán !

Depuis sa création en 2017, Tangomotán ne cesse de chercher, d’expérimenter, de triturer même parfois la musique Tango. Au fil des routes, ils ont fait de riches rencontres artistiques. Du Tango traditionnel de leurs débuts au Tango-Rock de leur dernier album avec Sanseverino, les Tangomotán explorent toutes les facettes du genre avec le désir fort de retrouver l’essence même de cette musique faire danser !

Aujourd’hui sur scène, il n’y a plus seulement un violon, un bandonéon, une contrebasse et un piano ! Vous trouverez un ordinateur, des pédales d’effets, des amplis, des câbles et tous genres de nouvelles technologies avec lesquelles ils élaborent une texture sonore qui part de l’acoustique pour aller vers l’électronique. Le quatuor voit cela comme un Tango Augmenté qui met en valeur et amplifie des éléments typiques du Tango (modes de jeu, rythmes, mélodies) par la MAO (musique assistée par ordinateur).

Une chose est sûre… Ces deux femmes et deux hommes ont toujours les mains dans le cambouis et leur bleu de travail sur le dos !

Les Échos de la presse

Ils ont la langue bien pendue et portent des bleus de travail se réclamant d’un tango populaire et humaniste, ce quatuor des bords de Seine cultive une véhémence moderniste assez sauvage dans une mise en scène soignée. Télérama

Du tango exalté et bouillonnant qui affiche un sacré tempérament. Le Monde

Billetterie en ligne sur www.lart-deco.com ou sur www.maisonduboulanger.fr ou encore directement à la Maison du Boulanger ou sur place 30 min avec le début de la représentation (dans la limite des places disponibles). Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

L’Art Déco

Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est

L’événement Tangomotán Sainte-Savine a été mis à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne