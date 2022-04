Tango Tour Belfort, 30 avril 2022, Belfort.

Tango Tour Belfort

2022-04-30 – 2022-04-30

Belfort Territoire-de-Belfort

Profitez de cette visite guidée et dansée pour découvrir le patrimoine de la vieille ville tout en improvisant des mouvements de danse sur de la musique tango. Les danseurs professionnels du 1er Festival Tango de Belfort vous invitent à entrer dans la danse ! Bonne humeur garantie.

Prévoir chaussures plates.

Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Visite non remboursable, non échangeable.

accueil@belfort-tourisme.com +33 3 84 55 90 90 https://www.belfort-tourisme.com/

Belfort

dernière mise à jour : 2022-04-04 par