Tango Passion à la Maison des Vins de Graves: 100eme anniversaire de la naissance d’Astor Piazzolla Podensac, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Podensac.

Tango Passion à la Maison des Vins de Graves: 100eme anniversaire de la naissance d’Astor Piazzolla 2021-07-28 20:30:00 – 2021-07-28

Podensac Gironde Podensac

25 EUR Il y a 100 ans, en 1921 naquit celui qui se rêvait grand pianiste ou chef d’orchestre et qui nous laissa une synergie incroyable entre le tango traditionnel et les bases de musique savante qu’il a toujours admirée: Astor Piazzolla. Au style très identifiable, qui s’écoute plus qu’il ne se danse, son tango nuevo est doté d’une musicalité qui puise aussi bien aux sources populaires qu’au jazz et à la musique classique….

Au programme: Tango traditionnels et des compositions d’Astor Piazzolla

Après le concert en toute convivialité une dégustation vous est offerte par les Châteaux des Graves et Sauternes

