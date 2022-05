Tango – Les mardis de la cinémathèque Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement

Tango – Les mardis de la cinémathèque Marseille 1er Arrondissement, 21 juin 2022, Marseille 1er Arrondissement. Tango – Les mardis de la cinémathèque Espace Cézanne (CRDP) 31, boulevard d’Athènes Marseille 1er Arrondissement

2022-06-21 – 2022-06-21 Espace Cézanne (CRDP) 31, boulevard d’Athènes

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône 4 6 Un réalisateur de cinéma talentueux a été abandonné par sa femme. Afin de l‘oublier il décide de tourner un film sur le tango. Un soir alors qu‘il auditionne, il rencontre l‘interprète idéale.



Film de Carlos Saura [1998, Esp, Argentine, VO, 105 min]

Avec Miguel Angel Solà, Cecilia Naroua, Mia Maestro Rendez-vous les mardis de la cinémathèque. http://www.cinemathequedemarseille.fr/ Un réalisateur de cinéma talentueux a été abandonné par sa femme. Afin de l‘oublier il décide de tourner un film sur le tango. Un soir alors qu‘il auditionne, il rencontre l‘interprète idéale.



Film de Carlos Saura [1998, Esp, Argentine, VO, 105 min]

Avec Miguel Angel Solà, Cecilia Naroua, Mia Maestro Espace Cézanne (CRDP) 31, boulevard d’Athènes Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Autres Lieu Marseille 1er Arrondissement Adresse Espace Cézanne (CRDP) 31, boulevard d’Athènes Ville Marseille 1er Arrondissement lieuville Espace Cézanne (CRDP) 31, boulevard d’Athènes Marseille 1er Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-1er-arrondissement/

Tango – Les mardis de la cinémathèque Marseille 1er Arrondissement 2022-06-21 was last modified: by Tango – Les mardis de la cinémathèque Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement 21 juin 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône