Tango : l’art d’écouter Café Maya Paris, 26 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 26 octobre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 13 ans. gratuit sous condition

labaleineverte12@gmail.com

Ginette Montenegro et Mariano Siccardi se produisent le temps de danse sur des musiques tango dans un endroit privilégié.

Ginette Montenegro et Mariano Siccardi

Orientés vers la danse Tango, la danseuse Ginette Montenegro et le pianiste Mariano Siccardi propose une découverte de cette danse et de cette musique par le jeu, le mouvement et l’écoute, de manière dynamique et ludique.

L’Atelier Musicalité L’ART D’ÉCOUTE est une expérience pour apprendre et partager les principes de la relation entre la musique et la danse.

L’atelier sera suivi d’un apéro partagé.

Café Maya 10 rue Erard 75012 Paris

Contact : labaleineverte12@gmail.com https://www.autourdelabaleine.fr/agenda/tango-lart-decouter/

Patrick Gentier