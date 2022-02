Tango, Gitano, Italiano Abbeville, 3 mai 2022, Abbeville.

Tango, Gitano, Italiano Abbeville

2022-05-03 – 2022-05-03

Abbeville Somme

12.5 Sébastien Morlot et Benoit Muchico nous invitent à un voyage solaire et passionné avec un répertoire éclectique sous l’égide du virtuose gênois Niccolo Paganini. Après une escale en Argentine avec l’Histoire du Tango d’Astor Piazzola, leur duo

rendra également hommage au compositeur britannique Reginald Smith-Brindle (1917-2003) passé par l’Italie des années 50. Puis c’est avec le compositeur cubain Joaquin Nin (1879-1949) et sa Suite Espagnole que les deux musiciens nous feront voyager à travers les différentes ambiances des régions ibériques. Le duo I Signori est né en 2019 de la complicité qui liait deux artistes enseignant au sein du même

conservatoire. Très rapidement, ils ont découvert un vrai plaisir à jouer ensemble parcourant un répertoire souvent méconnu mêlant le timbre riche et harmonique de la guitare et le son chaleureux et envoûtant du violon.

Originaire du Pays Basque, Benoit Muchico étudie la guitare classique, l’harmonie et la composition au conservatoire de Bayonne, puis il intègre le CNSM de Paris où il obtient un Premier Prix. Il joue les œuvres du répertoire solo tout en manifestant une prédilection pour le répertoire de musique de chambre. Il donne de nombreux concerts en duo de guitares, en duo avec violon, flûte ou chant. Titulaire du Certificat d’Aptitude, Benoit enseigne au CRD d’Evry. Sébastien Morlot étudie le violon en région parisienne (CRR d’Aubervilliers-la Courneuve) et à Paris (Conservatoire du centre) Parallèlement à ses études musicales, il étudie à l’université Pierre et Marie Curie où il obtient un diplôme universitaire en sciences de l’ingénieur. Musicien d’orchestre (membre de l’orchestre Pasdeloup et de l’orchestre de Franche-Comté) et chambriste, Sébastien s’est également produit en tant que soliste interprétant des œuvres telles que les Quatre saisons de Vivaldi, ou encore la Carmen fantaisie de Sarasate. Il s’intéresse également à la pédagogie et intègre le Cefedem de Dijon où il obtient le Diplôme d’État. Il enseigne au CRI de la Baie de Somme depuis 2019. Sébastien joue un violon fabriqué en 2007 par Charles Coquet.

+33 3 22 24 41 28 http://www.abbeville.fr/loisirs/la-saison-culturelle.html

Abbeville

