TANGO GARDEL Théâtre du Châtelet, 15 juin 2023, Paris.

Du jeudi 15 juin 2023 au mercredi 28 juin 2023 :

dimanche

de 15h00 à 17h45

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 22h45

.Tout public. payant De 12 à 109 €

Troubadour du XXe siècle, Carlos Gardel est né à Toulouse et a grandi en Argentine. Il a fait jaillir hors des frontières sud-américaines le tango.

Novateur, il l’élève des terrains vagues et des lupanars, en y apportant notamment la dimension chantée. Les paroles des poètes qu’il révèle et ses musiques feront le tour du monde, de Buenos Aires, à Paris, Madrid, Rome ou New York. Latin lover, chéri du cinéma parlant, Gardel meurt tragiquement en 1935 dans un accident d’avion à Medellin. Tango Gardel relate la vie mystérieuse de cette figure incontournable de la musique du Rio de la Plata. En s’appuyant sur des versions originales de ses chansons, le spectacle fait voyager dans le temps et découvrir les sonorités des instruments associés à la naissance de ce genre.

Livret Robert Arnaut et Pierre Constant

Mise en scène Pierre Constant

Chorégraphie Orlando Coco Dias

Décors Roberto Platé

Costumes Lili Kendaka

Lumières Jacques Rouveyrollis

Arrangement musical Orchestre La Grossa

Direction musicale Federico Sanz

Avec Armando Noguera / Joan Martín-Royo, Neima Naouri, Jean-François Maenner, Vera Cirkovic, Jose Luis Barreto, Isabelle Morelli, Jean-Pierre Pouret, Pierre Constant, Claire Ruppli

Ensemble de danseurs et danseuses de tango

Orchestre La Grossa

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

Contact : https://www.chatelet.com/programmation/saison-2022-2023/tango-gardel/ 01 40 28 28 40 https://www.facebook.com/theatrechatelet/ https://www.facebook.com/theatrechatelet/

© Rafael Leão