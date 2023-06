Bals Klezmer et Folk à Tango de Soie Tango de Soie, Lyon (69) Bals Klezmer et Folk à Tango de Soie Tango de Soie, Lyon (69), 11 juin 2023, . Bals Klezmer et Folk à Tango de Soie Dimanche 11 juin, 14h00 Tango de Soie, Lyon (69) 8 Une après midi de concerts et bals Klezmer/Folk/Tango 14h: Scène ouverte Klezmer 14h30: Concert »Klezmer Loshn » 15h: Concert des Stagiaires de l’atelier Klezmer Band 15h30: Bal Klezmer avec « Klezmer Loshn » et Clémentine Chauvaux en Maître à danser 16h30: Bal folk avec « Les Folkeux de Pie » 18h à 18h30: mini Milonga (25 min) Entrées:8 euros pour accès à tout l’événement 5 euros pour le bal folk seulement à partir de 16h30 Lien billetterie HelloAsso: https://www.helloasso.com/associations/klezmalyon/evenements/concerts-et-bals-klezmer-et-folk source : événement Bals Klezmer et Folk à Tango de Soie publié sur AgendaTrad Tango de Soie, Lyon (69) 41, Rue René Leynaud

Tango de Soie, 69001 Lyon, France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/klezmalyon/evenements/concerts-et-bals-klezmer-et-folk »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/43053 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dates et horaires: 2023-06-11T14:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:00:00+02:00

