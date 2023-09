Tango ! Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Le samedi 25 novembre 2023

de 18h30 à 21h00

.Tout public. gratuit

Atelier-concert autour du tango, d’hier à aujourd’hui

Danser sur de la musique contemporaine ? C’est le pari un peu fou que la Maison de la Musique Contemporaine se propose de relever à l’invitation de la Bibliothèque Jacqueline de Romilly. Avec deux atouts choc : le duo de danseurs de tango formé par Gisela Passi et Rodrigo Rufino, et la classe d’accordéon du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris de Vincent Lhermet.

Dans le cadre du

partenariat initié en 2022 avec la bibliothèque, et après la lecture

musicale performée par la chanteuse et contrebassiste Elise Dabrowski

lors de la Nuit de la Lecture, la MMC s’associe avec le CNSMDP pour

proposer un format de médiation musicale original pour le prochain

festival «Monte le son».

Le tango, né en Argentine à la fin du

XIXème siècle et devenu mondialement connu à la fois comme genre musical

et comme danse, a fait l’objet de nombreuses réinterprétations par les

compositeurs contemporains. Au-delà de leur approche savante, ces œuvres

conservent un lien manifeste avec l’énergie et la sensualité du tango

comme art populaire.

Restitution d’un travail pédagogique sur le

corps et le mouvement dans l’interprétation et l’écoute musicale, cet

atelier-concert, ouvert à tous les publics, propose d’explorer de

manière interactive et décomplexée les rythmes et les sonorités du tango

d’aujourd’hui.

Pour cela, l’accordéoniste Vincent Lhermet

entraîne sa classe du CNSMD de Paris dans cette exploration de

l’expressivité du tango. Côté interprète ; en amont du concert, Gisela

Passi et Rodrigo Rufino célèbre duo de danseurs argentins, initie le

public aux codes du tango pour laisser libre cours aux mouvements que la

musique leur inspire.

– Atelier : 18h30-19h30

Participation sur inscription auprès de la bibliothèque / 20 places maximum

– Concert : 20h-21h

Entrée libre dans la mesure des places disponibles. Réservation conseillée auprès de la bibliothèque.

Le concert sera suivi d’un temps convivial avec les artistes.

Organisé

par la Maison de la Musique Contemporaine, en partenariat avec le

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

Contact : +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre

