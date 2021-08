Tango Bagnères-de-Bigorre, 4 septembre 2021, Bagnères-de-Bigorre. Tango 2021-09-04 18:00:00 18:00:00 – 2021-09-04 22:00:00 22:00:00 rue de l’horloge BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Application des mesures sanitaires du moment

Gratuit En partenariat avec l’association LE FAUNE, initiation et Milonga http://www.montanasdetango.com/ Application des mesures sanitaires du moment

Gratuit dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre Adresse rue de l'horloge BAGNERES-DE-BIGORRE Ville Bagnères-de-Bigorre lieuville 43.06387#0.14601