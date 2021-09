Yzeure Yzeure Allier, Yzeure Tango argentin : soirée découverte Yzeure Yzeure Catégories d’évènement: Allier

Yzeure

Tango argentin : soirée découverte Yzeure, 14 septembre 2021, Yzeure. Tango argentin : soirée découverte 2021-09-14 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-14 22:00:00 22:00:00 rue Bergeron-Vébret Ecole Louise-Michel

Yzeure Allier Los Tangueros, association de passionnés de Tango argentin organise sa rentrée. Une soirée portes ouvertes pour tous est organisée le mardi 14 septembre. Au programme : démonstrations, découverte, initiation pour tous publics, et c’est gratuit . graff.jmarc@gmail.com +33 6 80 48 95 85 dernière mise à jour : 2021-09-07 par

