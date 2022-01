Tango argentin, pratique, histoire et stage Martigues, 29 janvier 2022, Martigues.

Tango argentin, pratique, histoire et stage Ar’ Danse Martigues 9 quai Paul Doumer Martigues

2022-01-29 19:00:00 – 2022-01-29 01:00:00

Martigues Bouches-du-Rhône

10 60 Samedi 29 janvier.

– 19h à 21h : « la guardia vieja ». personnages et lieux mythiques, jeux, espièglerie et surprises dans notre danse.

– 21h à 01h : pratique Ar’Tango musicalisée par Dj Aurélie Mahé (Toulon).



Dimanche 30 janvier de 14h à 16h : « la guardia nueva ».

Le renouvellement esthétique des années 20. Elégance et sentimiento dans notre danse.



Danse sensuelle et caractérisée par des tempos rythmiques marqués et très différents, le Tango argentin s’interprète autant qu’il se danse.

Danse de séduction, le Tango est une discipline vous permettant d’apprendre à lâcher prise, à vous laisser aller dans les bras de votre partenaire.



La grande place de danse du pays Martégal vous accueille dans son nouvel espace au 9 quai Paul Doumer, en centre-ville de Ferrières.

Parquet de 200 m carré, salle climatisée et bar.

Parking à proximité.

Réservation recommandée !

Ar’Danse a l’immense privilège de vous convier à un moment tango argentin. Toujours dans une ambiance feutrée, aux couleurs « tango » avec miroirs, grand parquet…

Nul besoin de vous rendre à l’autre bout du monde pour apprendre le Tango argentin.

contact@ardanse.org +33 6 10 66 50 53 http://ardanse.org/

Ar’ Danse Martigues 9 quai Paul Doumer Martigues

