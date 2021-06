Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche, Orne Tango Argentin Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Stage de Tango Argentin du 2 et 4 juillet à Mortagne-au-Perche, tous niveaux (initiation/débutants/intermédiaires). Avec Charlotte Millour, danseuse et professeur de Tango et Folklore Argentin formée en Argentine. Vendredi 2 juillet de 19h à 22h (2 h de cours 1h de pratique) : marche en couple en système simple pour les débutants, système croisé pour les plus avancés. Abrazo, codes de la milonga. Tarif : 20€/pers Dimanche 4 juillet de 10h à 12h (2 h de cours) : les pivots. Technique individuelle pour comprendre le mouvement puis à deux pour comprendre le pivot dans la relation. Ochos simples pour les débutants, locos pour les plus avancés. Tarif : 20€/pers Dimanche 4 juillet de 14h à 16h (2 h de cours) : Cours de musicalité sur le Tango-valse et application des thèmes précédents à cette dynamique. Tarif : 20€/pers Dimanche 4 juillet de 16h à 19h (3 h de milonga – bal Tango) : un temps pour danser, pratiquer, partager. Tarif : 5€/pers (ouvert aux non stagiaires) Adresse de l'événement : Fathy Danse 35 Rue Aristide Briand, 61400 Mortagne-au-Perche, France Tarif spécial week-end : 58€/pers (3 cours soit 6h de stage + la pratique de vendredi + la milonga de dimanche) Pour vous inscrire dés à présent : Merci de m'envoyer un mail à danserletango@gmail.com avec vos noms, prénoms, numéros de téléphone, cours auxquels vous souhaitez participer et votre préférence de règlement. Le règlement du ou des stages peut se faire par virement bancaire ou par chèque. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire en couple. 12 places maximum pour les stages. Plus d'informations sur www.danserletango.com

